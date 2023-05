Norwegian Air Shuttle-Aktie: Nächster Aufwind oder Absturz? Eine Einschätzung

Norwegian Air Shuttle-Aktie zeigt eine bessere Performance als viele andere Airlines und ist seit Jahresbeginn um über 30 Prozent im Plus. Im April beförderte die Fluggesellschaft fast 1,7 Millionen Passagiere mit einer beachtlichen Auslastung von 83 Prozent. Die Zahl der Geschäftskunden stieg laut Angaben deutlich an, was auf höhere Einnahmen in der Business Class zurückzuführen ist. Trotzdem gibt es hinter der Sommersaison 2023 viele Fragezeichen und das Loch, welches die Inflation ins Reisebudget gerissen hat, bleibt unklar. Für risikofreudige Anleger könnte Norwegian ein interessantes Investment darstellen.