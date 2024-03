Norwegian Air Shuttle Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Stimmung und Diskussion über die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie haben sich in den letzten Wochen verschlechtert, weshalb sie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Anleger hindeutet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Aktie sowohl auf 200-tägiger als auch auf 50-tägiger Basis über dem Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating in der charttechnischen Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein gemischtes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage weist auf eine Überkauftheit hin, während der RSI auf 25-Tage Basis neutral ist. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. In den letzten Tagen hat sich die Stimmung jedoch zu mehr negativen Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Neutral"-Bewertung.