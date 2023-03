Norwegian Air Shuttle Aktie: Kursabsturz nach schwachen Ergebnissen

Derzeit wird die Norwegian Air Shuttle-Aktie von Experten als “gut” bewertet. Dabei setzt sich das Rating aus verschiedenen Bewertungen zusammen, die in den letzten drei Monaten abgegeben wurden. Eine aktuelle Einschätzung zeigt jedoch eine etwas differenziertere Meinung: Die durchschnittliche Empfehlung für die Norwegian Air Shuttle-Aktie im letzten Monat ist ebenfalls als “gut” zu bewerten, doch es gab auch Stimmen für ein “neutral” oder gar ein “schlecht”. Eine Analyse der Kursprognosen ergibt zudem ein mögliches Abwärtspotenzial von 100 Prozent ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 0,94 NOK und einer durchschnittlichen Prognose der Analysten von 0 NOK.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Entwicklung der Norwegian Air Shuttle-Aktie in naher Zukunft entwickelt und welche Faktoren dabei Einfluss nehmen...