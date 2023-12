Exceet Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Der Aktienkurs von Exceet Sca verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,87 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -8,56 Prozent, was einer Outperformance von +15,43 Prozent für Exceet Sca entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 0,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Exceet Sca um 6,3 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten vier Wochen bei Exceet Sca keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exceet Sca bei 24,33, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,7 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Im Hinblick auf die Anleger-Stimmung wurde Exceet Sca in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Diese Messungen führen insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.