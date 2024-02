Norwegian Air Shuttle Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,51 NOK für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,74 NOK, was einem Unterschied von 40,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (11,9 NOK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+23,87 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen im Internet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Norwegian Air Shuttle Asa weist kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Norwegian Air Shuttle Asa aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 8,03 überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 21, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie überwiegend positiv sind. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.