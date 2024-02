Norwegian Air Shuttle Aktie: Enormes Potenzial ....

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage bezüglich der Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt dazu, dass die Aktie von uns mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Der RSI für Norwegian Air Shuttle Asa liegt bei 30,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 21,63 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Allerdings hat in den letzten Tagen die negative Kommunikation über das Unternehmen zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Norwegian Air Shuttle Asa mit einem Kurs von 16,59 NOK inzwischen +27,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +53,75 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

