Norwegian Air Shuttle Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Norwegian Air Shuttle Asa wird derzeit in technischen Analysen als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 10,26 NOK, während der Kurs der Aktie bei 12,105 NOK liegt, was einer Abweichung von +17,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,75 NOK zeigt eine positive Abweichung von +12,6 Prozent und bestätigt somit die Bewertung als "Gut". Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Norwegian Air Shuttle Asa weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Netz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an einigen Tagen auch negative Kommunikation dominierte. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "Gut" eingeschätzt, basierend auf den positiven Themen, über die in den letzten Tagen verstärkt diskutiert wurde.