Norwegian Air Shuttle Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell wird für die Norwegian Air Shuttle Asa ein RSI-Wert von 19,05 festgestellt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 21, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation gilt und daher auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Bei der technischen Analyse wird auch die 200-Tage-Linie (GD200) berücksichtigt, die aktuell bei 10,97 NOK verläuft. Aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 17,76 NOK ergibt sich ein Abstand von +61,9 Prozent, was eine Einstufung von "Gut" für die Aktie bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 13,93 NOK ergibt sich eine Differenz von +27,49 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt die Norwegian Air Shuttle Asa interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

Auch die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird die Norwegian Air Shuttle Asa hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.