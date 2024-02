Norwegian Air Shuttle Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 18, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 25,32 an, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den letzten Tagen beschäftigten sich hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Norwegian Air Shuttle Asa, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Norwegian Air Shuttle Asa in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird jedoch als "Neutral" bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Die charttechnische Entwicklung der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die Internet-Kommunikation und die technische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.