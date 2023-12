Norwegian Air Shuttle Aktie: Die Bären zittern!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Norwegian Air Shuttle Asa auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings haben Nutzer in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Norwegian Air Shuttle Asa liegt bei 37,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 30,56, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Gut" für die Norwegian Air Shuttle Asa. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,19 NOK, während der Kurs der Aktie bei 11,12 NOK liegt, was einer Abweichung von +9,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs für 50 Tage ergibt eine Abweichung von +17,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer starken Aktivität geführt, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionstätigkeit eine Einstufung als "Gut" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis einer positiven Stimmung führt.