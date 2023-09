Norwegens Notenbank hebt Leitzinsen weiter an

OSLO(dpa-AFX) - Die Notenbank Norwegens bleibt auf Zinsanhebungskurs. Der Leitzins steigt um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent, wie die Norges Bank am Donnerstag in Oslo nach ihrer Zinssitzung bekannt gab. Analysten hatten mit der Entscheidung überwiegend gerechnet. Darüber hinaus deuteten die Währungshüter an, die Zinsen weiter anzuheben - vermutlich im Dezember.

Schon seit fast zwei Jahren befindet sich die Zentralbank auf Zinserhöhungskurs, um der hohen Inflation Einhalt zu gebieten. Diese ist mittlerweile zwar deutlich gesunken, liegt mit knapp fünf Prozent aber immer noch klar über dem Ziel der Notenbank von zwei Prozent.

Die wirtschaftliche Entwicklung hat sich zuletzt allerdings ebenfalls abgeschwächt, was auch an den deutlichen Zinsanhebungen liegen dürfte./bgf/jsl/zb