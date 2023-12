Norvista Capitalration Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Olive Resource Capital als Neutral-Titel eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für die Olive Resource Capital-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25-Wert von 50, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen rund um die Aktie von Olive Resource Capital eher neutral diskutiert wurde. Es gab weder deutlich positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine auffällig positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes würde sich dann ergeben, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen würde. Da bei Olive Resource Capital keine solche Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Olive Resource Capital derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für die beiden Zeiträume eingeschätzt.