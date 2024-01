Norva24 AB Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Diese Analyse zeigt, dass die Norva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 65,22 und einem 25-Tage-RSI von 52,48. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,21 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,5 SEK liegt, was zu einer Abweichung von -2,93 Prozent führt. Auf der anderen Seite beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage 21,75 SEK, was zu einer Abweichung von +8,05 Prozent führt. Dadurch erhält Norva eine "Neutral"-Bewertung für den GD200 und eine "Gut"-Bewertung für den GD50.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Ebenso ergibt die Rate der Stimmungsänderung eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Norva ausgetauscht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment im Hinblick auf die Norva-Aktie.