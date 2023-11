Northwest Pipe Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die technische Analyse der Northwest Pipe-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 30,5 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,82 USD, was einem Unterschied von -12,07 Prozent entspricht, und führt somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 28,24 USD unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 28,24 USD (-5,03 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Northwest Pipe-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Northwest Pipe eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,82 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Northwest Pipe eher neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Northwest Pipe-Aktie einen RSI von 55,73 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einen RSI25 von 51,55 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.