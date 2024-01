Northwest Pipe Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die derzeitige Dividendenpolitik von Northwest Pipe weist eine Unterperformance im Vergleich zur Branche Bauwesen auf. Während das Durchschnittsniveau der Branche bei 16,95 % liegt, schüttet Northwest Pipe aktuell 0 % Dividende aus. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Northwest Pipe in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,85 %, während ähnliche Aktien der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 2310,93 % stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -2329,78 % im Branchenvergleich für Northwest Pipe. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine Rendite von 1381,42 % erzielte, liegt Northwest Pipe mit 1400,27 % unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Northwest Pipe-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt und dem Relative Strength-Index mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie in der Nähe des Durchschnitts liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Northwest Pipe. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 81,03, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage mit 44,23 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie somit auf der Ebene des Relative Strength Indikators mit "Schlecht" bewertet.