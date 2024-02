Northwest Pipe Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Northwest Pipe hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -22,29 Prozent erzielt, was mehr als 266 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 407,27 Prozent, wobei Northwest Pipe mit 429,56 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wird die Diskussionsintensität als neutral bewertet, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, weshalb die Gesamtbewertung für Northwest Pipe als "Gut" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Northwest Pipe liegt bei 48, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da der RSI ebenfalls bei 48,98 liegt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung für Northwest Pipe.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Northwest Pipe ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,91 auf, was 60 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".