Northwest Pipe Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Aktie von Northwest Pipe weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 16,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Baubranche eher unrentabel. Daher hat die Redaktion die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Northwest Pipe. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Im Vergleich zum Industrie-Sektor hat die Aktie von Northwest Pipe im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,85 Prozent erzielt, was 168,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Baubranche beträgt die mittlere jährliche Rendite für Aktien 242,39 Prozent, wobei Northwest Pipe aktuell 261,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northwest Pipe beträgt aktuell 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Baubranche, die ein KGV von 31 haben, als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.