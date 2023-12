Northwest Natural löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Northwest Natural hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche durchschnittlich um 59,53 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Northwest Natural eine Underperformance von -80,82 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 59,53 Prozent im letzten Jahr, und Northwest Natural lag 80,82 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gasversorgungsunternehmen) wird Northwest Natural als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 13, was einen Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 127,33 ergibt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Northwest Natural derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gasversorgungsunternehmen. Der Unterschied beträgt 1,25 Prozentpunkte (5,09 % gegenüber 6,34 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Hinblick auf die technische Analyse und den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Northwest Natural bei einem Niveau von 14,24 eine "Gut"-Einstufung erhält. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 49,79 im neutralen Bereich. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Gut".

Insgesamt zeigt sich, dass Northwest Natural in verschiedenen Bereichen sowohl positive als auch negative Bewertungen erhält, wobei die fundamentale Bewertung "Gut" ist, während die Bewertung der Dividendenpolitik und der Branchenperformance eher "Schlecht" ausfällt.