Northwest Natural Aktie: Das wird teuer!

Northwest Natural hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche eine Underperformance von -71,61 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 50,32 Prozent lag die Rendite des "Versorgungsunternehmen"-Sektors bei 50,32 Prozent, was wiederum einer Unterperformance von 71,61 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northwest Natural bei 13 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 90 Prozent. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" weist einen Wert von 129,79 auf, wodurch die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet gilt und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie von Northwest Natural wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Northwest Natural bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Northwest Natural-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,49 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 39,19 USD weicht somit um -5,54 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Northwest Natural-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.