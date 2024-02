Northwest Natural Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Northwest Natural: Diskussionsintensität und Analysteneinschätzungen

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz können interessante Einblicke in die langfristige Stimmung gegenüber Northwest Natural bieten. Die Aktie verzeichnet eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Northwest Natural eine Einstufung als "Gut" in diesem Punkt.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Einstufung für die Aktie von Northwest Natural abgegeben, mit keiner positiven und keiner negativen Bewertung. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie in diesem Monat ist ebenfalls "Neutral". Das Kursziel liegt im Mittel bei 39 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,88 Prozent bedeutet und mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Northwest Natural.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Northwest Natural derzeit unter dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Northwest Natural auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 12,92, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit unterbewertet erscheinen lässt. Auf dieser Stufe erhält Northwest Natural eine "Gut"-Bewertung.

Das sind die aktuellen Einschätzungen und Bewertungen für die Aktie von Northwest Natural.