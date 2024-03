Northwest Natural Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die technische Analyse der Northwest Natural-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,16 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,6 USD liegt, was einer Abweichung von -9,09 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 37,07 USD, was einer Abweichung von -3,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Northwest Natural wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen hat, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Northwest Natural daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche hat Northwest Natural in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,9 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -16,91 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 16,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.