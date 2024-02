Northwest Natural Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Aktie von Northwest Natural hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 40,2 USD gehabt, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,06 USD eine Abweichung von -10,3 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (38,07 USD) zeigt eine Abweichung von -5,28 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität für die Aktie von Northwest Natural, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Northwest Natural insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die Einschätzungen der Analysten für die Aktie von Northwest Natural liegen im Durchschnitt bei "Neutral". Auch das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 39 USD, was einer möglichen Steigerung der Aktie um 8,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Northwest Natural als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,92 insgesamt 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".