Northwest Natural Aktie: Steigerungspotenzial trotz guter Performance?

Die Northwest Natural-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 48,74 USD für den Schlusskurs aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug jedoch nur 43,66 USD (-10,43 Prozent Unterschied). Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung. Neben dem üblichen Vergleich mit dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt für die Analyse herangezogen. Hier liegt der letzte Schlusskurs mit einem Wert von 43,66 USD nahe am gleitenden Durchschnitt (-9,12 Prozent), was ebenfalls zu einer schlechten Einschätzung der Northwest Natural-Aktie führt.

Generiert die Aktie von Northwest Natural ausreichend Rendite?

In den letzten 12 Monaten konnte Northwest Natural eine Performance von 3,97 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der...