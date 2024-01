Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Aktie: Einfach unglaublich

Basierend auf dem Relative Strength Index gilt die Aktie des NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust als neutral. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie beträgt 20,45, was eine "Gut"-Empfehlung und der RSI25-Wert von 29,35 ergibt eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust zeigen insgesamt positive Meinungen in den letzten Wochen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz haben sich die Stimmungen für die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,43 Prozent bei Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,35 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.