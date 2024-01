Mit Northwest Copper wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Northwest Copper liegt bei 71,43, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 50, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich ein überwiegend positives Bild in den sozialen Medien. Die Diskussion war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv, ohne negative Äußerungen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Northwest Copper eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Bewertung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei zeigt sich bei Northwest Copper eine geringere Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Northwest Copper bei 0,18 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,14 CAD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

