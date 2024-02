Northwest Copper Aktie: Das hat Gewicht!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Northwest Copper zeigt sich in den letzten Monaten als neutral. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,17 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,14 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des -17,65-prozentigen Abstands zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,14 CAD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Northwest Copper eingestellt waren. Es gab negative Diskussionen an zwei Tagen, aber keine positiven. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 75, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 41,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Northwest Copper basierend auf dem RSI.