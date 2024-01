Northwest Copper Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Northwest Copper als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Northwest Copper-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,11, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass die Northwest Copper derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 0,18 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,17 CAD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,14 CAD, was einer Abweichung von +21,43 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Northwest Copper. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse.

Die Sentiment und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass die Stimmung für Northwest Copper in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gefallendes Interesse für diese Aktie hinweist. Northwest Copper bekommt dafür eine "Schlecht"-Bewertung.

