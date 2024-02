Mit Northwest Biotherapeutics wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet viele verschiedene Faktoren, darunter auch die Kommunikation im Netz und die Stimmung der Anleger. Im Falle von Northwest Biotherapeutics ergibt sich ein insgesamt negatives Bild.

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie war in den vergangenen Monaten eher gering, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Northwest Biotherapeutics im Vergleich zur Branchendurchschnitt der Biotechnologie schlecht ab, da keine Dividende ausgeschüttet wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den neutralen Themen wider, die diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine negative Einstufung.

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10 liegt, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich zur Branche wird deutlich, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Northwest Biotherapeutics weniger zahlt als für vergleichbare Werte.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für die Aktie von Northwest Biotherapeutics, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch auf fundamentale Faktoren.