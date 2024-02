Northwest Biotherapeutics, tut es schon wieder!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Northwest Biotherapeutics neutral ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 77,78, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,16 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf der Basis des Relative Strength-Index.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,82 Euro, was bedeutet, dass die Aktie von Northwest Biotherapeutics derzeit unterbewertet ist im Vergleich zur Branche, deren durchschnittlicher Wert bei 101 liegt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und hat daher auch ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzz.

In den letzten zwei Wochen wurde über Northwest Biotherapeutics eher neutral diskutiert, mit einigen positiven und negativen Themen. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.