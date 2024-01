Northwest Biotherapeutics Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Northwest Biotherapeutics war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf positive Diskussionen in den sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und nur an zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Northwest Biotherapeutics liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investition in die Aktie von Northwest Biotherapeutics gegenüber dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,48 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Northwest Biotherapeutics bei 0,65 USD liegt, was einer Entfernung von -1,52 Prozent vom GD200 (0,66 USD) entspricht und somit als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,76 USD, was einem Abstand von -14,47 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Northwest Biotherapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.