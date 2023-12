Northwest Biotherapeutics Aktie: Das ist die Höhe!

Northwest Biotherapeutics wird auf fundamentalen und technischen Basis analysiert und bewertet. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nur bei 10,82 liegt, während das Branchen-KGV bei 101,66 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie momentan als überkauft betrachtet wird, wenn man den 7-Tage-RSI betrachtet. Der Wert liegt bei 100 Punkten. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit wird die Aktie auf technischer Basis insgesamt als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt auch, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Northwest Biotherapeutics bei 0,65 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs mit 0,71 USD einen Abstand von +9,23 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) einen Abstand von -8,97 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis dieser beiden Zeiträume ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Northwest Biotherapeutics diskutiert wurde. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten wieder positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für Northwest Biotherapeutics auf der Basis der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Anleger-Sentiments.