Northwest Biotherapeutics Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Gemäß der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Northwest Biotherapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,66 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 0,68 USD weicht somit um +3,03 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bezogen auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 0,77 USD, was unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,69 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie in diesem Zeitraum. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Northwest Biotherapeutics-Aktie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 10,82, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 81,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Northwest Biotherapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als der üblichen 2,48 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie hier ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.