Northwest Biotherapeutics Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Northwest Biotherapeutics bei 0,65 USD liegt, was einer Entfernung von -1,52 Prozent vom GD200 (0,66 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht Neutralität. Im Gegensatz dazu steht der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt und aktuell bei 0,76 USD liegt. Hierbei handelt es sich um ein schlechtes Signal, da der Abstand -14,47 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Northwest Biotherapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Northwest Biotherapeutics diskutiert. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Northwest Biotherapeutics investieren, mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag von 2,48 Prozentpunkten erzielen können. Somit werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI der Northwest Biotherapeutics liegt bei 83,33, was als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".