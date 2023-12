Northwest Biotherapeutics Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie von Northwest Biotherapeutics hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,65 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,72 USD, was einem Unterschied von +10,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Rahmen der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der aktuelle 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,77 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -6,49 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Northwest Biotherapeutics beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Northwest Biotherapeutics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV-Wert von 10,82 ist Northwest Biotherapeutics deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologiebranche, dessen KGV bei 104,01 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie um 90 Prozent und einer "Gut"-Empfehlung von unserer Seite.