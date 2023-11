Northwest Biotherapeutics Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northwest Biotherapeutics liegt derzeit bei 10,82 und ist damit 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, der bei 100 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aufgrund dieser Bewertung erhält Northwest Biotherapeutics eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Northwest Biotherapeutics liegt derzeit bei 75, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 43,86, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt also eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Aktie von Northwest Biotherapeutics ein Durchschnitt von 0,64 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,74 USD, was einer Steigerung von 15,63 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs (0,74 USD) unter dem 50-Tages-Durchschnitt (0,81 USD) um 8,64 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Northwest Biotherapeutics in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zahlt Northwest Biotherapeutics derzeit keine Dividende, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt in der Biotechnologie von 2,52 %. Diese niedrigere Ausschüttung führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Bewertung auf verschiedenen Ebenen gemischte Signale, wobei die Aktie von Northwest Biotherapeutics als unterbewertet eingestuft wird, während die technische Analyse und die Dividendenrendite auf "Schlecht" hinweisen. Diese Informationen können Anlegern helfen, eine fundierte Entscheidung über ihre Investments zu treffen.