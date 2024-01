Northwest Biotherapeutics Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Northwest Biotherapeutics-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,65 USD gehandelt, was einer Entfernung von -1,52 Prozent vom GD200 (0,66 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal laut der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,76 USD. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -14,47 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Northwest Biotherapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Northwest Biotherapeutics-Aktie weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Hinsichtlich der Anlegerstimmung und -interaktionen in sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aktie diskutiert wurde. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Northwest Biotherapeutics liegt bei 83,33, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.