Northwest Biotherapeutics Aktie: Knallt es bald?

Die Aktie von Northwest Biotherapeutics bietet derzeit keine Dividendenrendite, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Biotechnologie zu einem geringeren Ertrag führt. Die Dividenden des Unternehmens fallen niedriger aus und werden daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Northwest Biotherapeutics als unterbewertet, da das KGV mit 10,82 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Northwest Biotherapeutics derzeit bei 0,66 USD verläuft. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,62 USD liegt und somit einen Abstand von -6,06 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,74 USD und einer Differenz von -16,22 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Northwest Biotherapeutics in den letzten Wochen. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neigt zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge über das Unternehmen zeigt ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Northwest Biotherapeutics daher in dieser Stufe ein "Schlecht".