Northwest Biotherapeutics Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse der Northwest Biotherapeutics-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell einen Wert von 80 aufweist, was auf eine Überkaufsituation hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 75 eine Überkaufsituation an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,55 USD liegt. Dieser Unterschied von -16,67 Prozent führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ähnliche Ergebnisse, mit einem gleitenden Durchschnitt von 0,69 USD und einem letzten Schlusskurs, der 20,29 Prozent darunter liegt. Auch hier erhält die Northwest Biotherapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wird ebenfalls analysiert, wobei vorwiegend neutrale Themen in den Kommentaren auf sozialen Plattformen auffallen. Dennoch überwiegen insgesamt die positiven Befunde, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik der Northwest Biotherapeutics-Aktie beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Northwest Biotherapeutics-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und der Dividendenpolitik.