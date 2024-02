Northwest Biotherapeutics Aktie: Füße still halten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Northwest Biotherapeutics können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat in letzter Zeit nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Northwest Biotherapeutics-Aktie beträgt aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,66 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northwest Biotherapeutics bei 10,82, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 0 Prozent, was 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.