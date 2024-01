Northwest Biotherapeutics Aktie: Finger weg?

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Northwest Biotherapeutics war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt zehn positive Tage, ein negativer Tag und drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird dem Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung gegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Northwest Biotherapeutics bei 0,66 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,6 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -9,09 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 0,76 USD, was eine Abweichung von -21,05 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Northwest Biotherapeutics mit einer Dividendenquote von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,46 %) niedriger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird dem Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Wert zugeordnet.