Northwest Biotherapeutics Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man nun den 7-Tage-RSI für Northwest Biotherapeutics, so beträgt dieser aktuell 61,54 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 58,97 im neutralen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet wird.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, auch bekannt als Dividendenrendite, kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamisch verändernde Kennzahl. Aktuell liegt die Dividendenrendite von Northwest Biotherapeutics bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Biotechnologie) wird Northwest Biotherapeutics als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,82 liegt die Aktie 90 Prozent unter dem Branchen-KGV von 112,78. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Northwest Biotherapeutics bei 0,66 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,54 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -18,18 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 von 0,63 USD zeigt einen Abstand von -14,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtnote "Schlecht" führt.