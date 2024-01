Northwest Biotherapeutics Aktie: Chancenlos!

Die Aktie von Northwest Biotherapeutics bietet derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Investoren können einen geringeren Ertrag von 2,46 Prozentpunkten erwarten. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Schlecht" aus.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Northwest Biotherapeutics als unterbewertet, da das KGV mit 10,82 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 105,23 im Segment "Biotechnologie". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Northwest Biotherapeutics. Es gab mehr negative als positive Tage und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Northwest Biotherapeutics festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Northwest Biotherapeutics in Bezug auf Dividenden, fundamentale Analyse und Anlegerstimmung eine überwiegend negative Einschätzung.