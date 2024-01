Northwest Biotherapeutics Aktie: Chancenlos!

Die Biotechnologiefirma Northwest Biotherapeutics schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Northwest Biotherapeutics mit einem aktuellen Wert von 10,82 etwa 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,66 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,68 USD weicht um +3,03 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,68 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,69 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 81,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".