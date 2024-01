Northwest Biotherapeutics Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Northwest Biotherapeutics zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,66 USD, während die Aktie selbst bei 0,6 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -9,09 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,76 USD, was einer Distanz von -21,05 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Northwest Biotherapeutics eingestellt waren. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf Dividenden schneidet Northwest Biotherapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,46 %) mit einer Dividendenrate von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.