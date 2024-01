Northwest Biotherapeutics Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den letzten Wochen gab es bei Northwest Biotherapeutics eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies wurde in den sozialen Medien festgestellt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Northwest Biotherapeutics für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Northwest Biotherapeutics als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 10,82 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie", der 105,23 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Northwest Biotherapeutics zeigt eine Ausprägung von 63,64, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 61,11, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Somit führt das Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Northwest Biotherapeutics eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Northwest Biotherapeutics daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.