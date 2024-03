Northwest Bancshares Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Northwest Bancshares liegt bei 94,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 59,7, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt werden betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie beträgt 11,35 USD, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,96 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Northwest Bancshares derzeit eine Dividendenrendite von 6,35 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (138,76%). Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Northwest Bancshares zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie wird häufiger diskutiert als normal und verzeichnet eine steigende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.