Northwest Bancshares Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Dividendenrendite für Northwest Bancshares beträgt aktuell 6,35 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 5,47 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Northwest Bancshares ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Meinungen geäußert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Northwest Bancshares beträgt 45,73, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert auf 55,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Northwest Bancshares basierend auf der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength-Index.