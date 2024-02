Northwest Bancshares Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktie von Northwest Bancshares verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -8,84 Prozent, was 11,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,98 Prozent im Finanzsektor liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,35 Prozent, und Northwest Bancshares liegt derzeit 6,49 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Northwest Bancshares liegt bei 58,9, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 54 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Northwest Bancshares eine Rendite von 6,35 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 Prozent in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 11,29 USD für den Schlusskurs der Northwest Bancshares-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,62 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs von 12,27 USD unter diesem Wert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Northwest Bancshares-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.