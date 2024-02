Northway-Anleger wird’s freuen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Northway ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 5,83 ist die Aktie deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 16,62, was einen Abstand von 65 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Northway-Aktie ein Durchschnitt von 17,63 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,8 USD, was einem Unterschied von +6,64 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 18,38 USD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+2,29 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Northway also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Northway konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb Northway insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Northway auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Northway in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird Northway hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.