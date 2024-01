Northway Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Northway-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,54 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,25 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau (+4,05 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (16,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,15 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Northway in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von 4,05 Prozent liegt 134,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken", was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht und eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 5, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 15. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.